¡Viva México libre, independiente y soberano!

México.- En el 216 Aniversario del Grito de Independencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México es un país libre, independiente y soberano, además de que incluyó en su arenga a la heroína independentista Antonia Nava, "La Generala", así como una mención a los pueblos indígenas, afromexicanos y a las y los migrantes.

"Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva Antonia Nava! ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!".



