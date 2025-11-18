Volador Jr. deslumbra en el Deportivo Roma

El Deportivo Roma fue escenario de una noche explosiva en la que Volador Jr., uno de los máximos representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, se llevó los reflectores al lado de Felino Jr. tras imponerse a dos rivales de amplia experiencia: Averno y Murcy Jr. La contienda estelar puso de pie a los asistentes desde los primeros segundos, cuando ambos equipos comenzaron con un intercambio de llaveo y contrallaveo que despertó gritos y aplausos por la técnica mostrada.











