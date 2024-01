La misiva de Gálvez fue fechada en Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México. Cortesía

México.- La precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, envió este 1 de enero una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde lo exhorta a que en sus últimos meses al frente del gobierno se dedique a gobernar, no burlarse de las víctimas de la delincuencia e inseguridad, no criminalizar a los jóvenes y no mentir diciendo que no hay problemas en el país.