Enrique Alfaro se pronuncia en contra de la mercadotecnia de bajo nivel en el partido Movimiento Ciudadano. Cortesía

México.- Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, nuevamente manifestó su rechazo a la nueva forma de hacer política de Movimiento Ciudadano (MC) para el 2 de junio al expresar que no se identifica con la nueva apuesta y modelo del partido naranja, pues no va acorde a sus convicciones.

"Las cosas no se están haciendo bien, no se hicieron bien, desde mi punto de vista. Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y a esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello.