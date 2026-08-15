100 % de corporaciones policiales con CUP

El 100 por ciento del personal adscrito a las corporaciones policiales del estado cuenta con el Certificado Único Policial (CUP), de acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026, que publicó el Instituido Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este certificado que acredita los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de la función, situó a la entidad a la par de Chihuahua y Querétaro, los únicos tres municipios con su personal completamente certificadas.

En materia de formación, durante 2025 ingresaron 50 elementos a las academias policiales, mientras que 105 egresaron, lo que refleja un proceso de renovación constante en las filas de la seguridad estatal.

En cuanto a infraestructura, el estado cuenta con 238 unidades en funcionamiento, lo que representa el 14.1 % del total nacional, posicionándose como la segunda entidad con más instalaciones, superada únicamente por el Estado de México, que tiene 329.

Acciones

En el ámbito de la seguridad pública, durante 2025 se registraron en Chiapas cinco mil 535 puestas a disposición de personas, de las cuales el 43.5 % fueron ante autoridades de Justicia Cívica y el 56.5 % ante el Ministerio Público.

Además, se aseguraron 645 armas de fuego y 24 mil 653 litros de hidrocarburos. En lo que respecta a probables robos y asaltos en carreteras y puentes de la Guardia Nacional e instituciones estatales de seguridad, la entidad reportó 46 actos.

El estado también registró 80 enfrentamientos, en los que participó personal de las instituciones de seguridad pública estatales, ubicándose como la segunda entidad con más incidentes de este tipo, solo detrás de Nuevo León.

Como resultado de estos hechos, se registraron cinco elementos fallecidos y 28 lesionados, así como cinco personas civiles armadas detenidas.