111 años de emprender el vuelo; Fuerza Área cumple aniversario

La Fuerza Aérea Mexicana cumplió este 10 de febrero 111 años de cuidar el espacio aéreo, la soberanía y el bienestar de la población; es una institución que hoy cuenta con más de 10 mil elementos al servicio del pueblo.

Con las aeronaves disponibles, se hacen los patrullajes aéreos, vigilancia y, en caso de ser necesario, la intercepción de otros objetos que pretendan invadir el espacio aéreo mexicano.

En 1915 fue el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, el que creó el Arma de Aviación Militar, sin embargo, fue hasta 1944 que se elevó al rango que hoy conocemos como la Fuerza Aérea Mexicana; en 1992 quedó establecida la fecha conmemorativa.

Posturas

El jefe de Estado Mayor de la Región Aérea Militar del Sureste, Abel Martínez García, recordó que la institución surgió durante la revolución mexicana como un recurso para influir en ese conflicto.

Las actividades protocolarias se llevaron a cabo en Tuxtla Gutiérrez, en la base aérea militar número 6, y contó con la presencia del comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, además del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; también estuvo presente la presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza.

Asistieron al evento el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño y el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, entre otras autoridades civiles y militares.

Durante el evento programado, se contó con la demostración de una evacuación aeromédica, actividad que se realizó con el apoyo de un helicóptero Black Hawk y de las fuerzas armadas.

También se llevó a cabo un sobrevuelo de demostración de la cuadrilla Búfalo, compuesta de aeronaves T-6C+, las cuales pueden superar los 500 km/h y son de gran maniobrabilidad y precisión.

Acciones

El año pasado las más de 40 mil operaciones aéreas realizadas se dividieron en misiones, traslados de tropas y carga, así como ayuda humanitaria, apoyo al Ejército Mexicano y Guardia Nacional, además de apoyo en la aplicación del Plan DN-III-E.

La Fuerza Aérea Mexicana el año pasado tendió el mayor puente aéreo del que se tenga registro, debido a los daños ocasionados por las lluvias en Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí; en esas zonas fueron evacuadas 476 personas que estaban en espacios de difícil acceso y 196 mil 564 damnificados recibieron ayuda.