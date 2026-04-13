12 mil mdp en inversión para temas educativos

Chiapas se mantiene en el interés de la agenda nacional a través de programas prioritarios, por eso el gobierno federal estará invirtiendo alrededor de 12 mil millones de pesos (mdp) en bienestar de la comunidad estudiantil.

Sobre el tema, el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, Raúl Bonifaz, puntualizó que esto muestra una coordinación entre el gobierno federal, local y la sociedad, con la intención de que se transforme la educación en el territorio local.

Con ese recurso se espera apoyar alrededor de un millón 722 mil estudiantes, los cuales se encuentran en más de 20 mil escuelas del estado.

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El pasado 31 de marzo, a través de un comunicado, la SEP informó que durante el 2026 “se prevé una inversión de 662.9 millones de pesos orientada a incrementar la cobertura y mejorar la infraestructura del nivel medio superior, mediante la creación de 25 Telebachilleratos, 12 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza en municipios prioritarios, lo que permitirá beneficiar a más de seis mil 825 estudiantes de ese nivel”.

El recurso que se invertirá, también ayudará a solventar los adeudos pendientes que hay con los diversos maestros y maestras; servirá, además, para fortalecer las escuelas de Educación Básica y de Media Superior.

Bonifaz recordó que hace unos días el gobierno federal, a través del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, reconoció los 100 años de fundación de la primera secundaria.

Nuevos proyectos

Como parte de los nuevos proyectos en la Nueva Escuela Mexicana (NEM), comentó que en Chiapas la Secretaría de Educación (SE), que dirige Roger Mandujano Ayala, trabaja de manera importante en la digitalización y sistematización de los procesos, claves para abatir el rezago administrativo que aún se tiene.

Esto, dijo, ha llevado a las autoridades a modificar los sistemas para avanzar en la regulación de las plazas, de los interinatos y de otros rubros que forman parte de las responsabilidades administrativas.

El representante de la SEP en Chiapas, comentó que es fundamental trabajar en favor de la comunidad estudiantil que está en el nivel de secundaria en más de tres mil planteles.

Se debe reconocer, añadió, el papel que juega la plantilla de docentes para formar generaciones y seguir como agentes de la transformación, sobre todo, en los programas educativos basados en los retos que enfrentan las comunidades.

Bonifaz mencionó que una de las acciones que están atendiendo es combatir el rezago y el abandono escolar en los diversos niveles, un tema que involucra a la sociedad y también a los gobiernos.