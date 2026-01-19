132 mdp de inversión vial en el Soconusco

El Soconusco espera una importante inversión en infraestructura vial cercana a los 132 millones de pesos (mdp), monto que estará distribuido en distintas obras y que beneficiará de manera directa a 740 mil habitantes, informó Rafael Ruiz Morales, director general de la Comisión Estatal de Caminos.

Recientemente, con el anuncio de la rehabilitación del libramiento sur de Tapachula, se informó que los más 11 kilómetros de longitud que conectará a dicho municipio con Tuxtla Chico tuvo un costo superior a los 74 millones de pesos (mdp), además de que conectará a 420 mil habitantes.

Primera etapa

Al mismo tiempo, Ruiz Morales adelantó que la primera etapa de construcción del tramo Tapachula–El Edén–Nueva Alemania ha concluido, se prevé que para esta obra se inyecte un aproximado de 30 mdp para rehabilitar 23 kilómetros de carretera.

Explicó que esta obra forma parte del programa Carreteras Vivas, orientado a mantener en óptimas condiciones las vialidades estratégicas del estado.

Al ser cuestionado sobre la reconstrucción el puente vehicular “Chapultepec”, dijo que se trabaja en los 30 metros lineales y tendrá un costo superior a los 28 millones de pesos, actualmente se cuenta con un paso vehicular provisional mientras se desarrolla esta obra.

Por su parte, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, calificó estas obras como estratégicas para la movilidad y el desarrollo económico de la región Soconusco, dado que representa una vialidad clave para el transporte comercial, logístico y turístico de la frontera sur del país.

El mandatario chiapaneco lamentó que en anteriores administraciones cerca de dos mil kilómetros de carretera no recibieron mantenimiento alguno, situación que provocó que el deterioro de las mismas provocaran daños en el tránsito de la ciudadanía.

Ramírez Aguilar aseguró que uno de los principales propósitos de la actual administración es rehabilitar las carreteras estatales, priorizando aquellas que son indispensables para la conectividad regional y que además sirvan para atender a poblaciones históricamente rezagadas.