14 municipios cuentan con mando único

La instalación del Mando Único en 14 municipios de Chiapas ha tenido una efectividad del cien por ciento y ha contribuido a que el estado mantenga el primer lugar nacional en menor incidencia de delitos de alto impacto durante diez meses consecutivos, aseguró el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño.

El funcionario recordó que el mando único consiste en que la fuerza estatal, mediante la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), asume el liderazgo de la seguridad en un municipio, con el propósito de unificar la estrategia contra la delincuencia y fortalecer a las policías locales.

Explicó que la corporación municipal es el primer respondiente y el más cercano a la ciudadanía, por lo que este modelo busca dar a los presidentes municipales las herramientas para capacitar, certificar y contratar a más elementos.

Colaboración

Aparicio Avendaño señaló que durante el periodo en que el estado mantiene a los mandos únicos, se aprovecha la colaboración con la Universidad de Seguridad Pública del Sureste y con el centro de certificación C-3, para sumar elementos certificados a las filas policiacas.

Objetivo

Expresó que el objetivo final es que cada ayuntamiento cuente con una fuerza propia sólida y profesional que brinde la colaboración necesaria con las tareas estatales y federales.

El secretario reconoció que en toda entidad pueden presentarse homicidios o brotes de violencia, pero insistió en que la autoridad mantendrá una presencia preventiva y reactiva.