2 de octubre: memoria que también late en Chiapas

El 2 de octubre no se olvida. A 57 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco, la memoria sigue siendo un acto de lucha. Desde el corazón de México hasta las montañas y valles de Chiapas, la fecha resuena como un llamado a no silenciar la voz de quienes lucharon por justicia y democracia. Es importante destacar que este día estudiantes normalistas saldrán a las calles para recordar y reivindicar la memoria de la masacre de Tlatelolco.