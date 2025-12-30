2025: año de aprendizajes y metas alcanzadas

Con el cierre del 2025, habitantes y turistas de la capital chiapaneca reflexionaron sobre los aprendizajes que les dejó el año y las metas que esperan alcanzar en 2026, revelando que la ciudadanía valora más que nunca la salud, el tiempo con la familia y la estabilidad económica, mientras que los nuevos propósitos se enfocan en mejorar sus finanzas, adoptar hábitos saludables y fortalecer el bienestar emocional.

Coincidencias

La mayoría de las y los entrevistados coincidieron en que 2025 fue un año "retador" pero también "formativo", marcado por ajustes en el bolsillo, cambios laborales y un esfuerzo constante por mantener la estabilidad familiar.

Para María Fernanda Villatoro, ciudadana de Puebla, comentó que estas fechas suele pasarla con su familia. "Para mí lo más importante es empezar el año con mi familia. Además de continuar atendiendo a mis pacientes, soy fisioterapeuta y es uno de mis más grandes logros en este 2025", destacó.

Visitas

Por su parte, Eduardo Roblero, ciudadano de Querétaro, aprovechó las fiestas para visitar a sus seres queridos, después de algunos años de no verlos.

"Este año fue de muchos retos, pero lo más importante es que mi hijo cumplió un año, dedicarle mi tiempo ha sido lo mejor de mi vida. En el 2026 espero un trabajo más estable y poder viajar más con mi familia", puntualizó.

Logros personales

Por otro lado, Ernesto de la Cruz, ciudadano de la capital, mencionó que este año encontró el amor y terminó su carrera de Arquitectura.

"Siempre pasamos el Año Nuevo en casa, cenamos algo rico. Para este nuevo año, espero seguir escribiendo mi historia de amor y encontrar un trabajo bueno para hacer lo que me gusta", enfatizó.

En general, la ciudadanía expresó optimismo respecto al año que inicia.

Aunque reconocen los retos económicos y sociales, también creen que 2026 ofrece la oportunidad de mejorar, reorganizarse y mantener las enseñanzas que dejó 2025.