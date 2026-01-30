El gobernador Eduardo Ramírez continúa con su podcast Platicando con el Jaguar, y en esta ocasión sostuvo una charla con Luis Pedrero, secretario de Economía y del Trabajo, en donde aseguró que 2026 será el año de la prosperidad compartida para Chiapas.

De inicio Luis Pedrero explicó la dispersión de 500 millones de pesos (mdp) con Nacional Financiera (Nafin) en beneficio de pequeños negocios en ciudades destinado a equipamiento de activos.

En tanto que en Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se dispersarán mil 700 mdp en grandes proyectos, Pymes y productores de zonas rurales.

A nivel personal, el funcionario estatal se dijo gran estudiante, gran hijo y muy apegado a su fallecido padre. En su juventud se describió noviero y hasta “desmadroso”. Creador de un grupo bohemio llamado Bubi (Bebedores Únicos de Bacardí Incondicionales), que contrario a promover los excesos, sirve para encontrarse entre amigos.

Tan seguidor de Luis Miguel que aprovechó el programa para cantar un fragmento de la canción Por debajo de la mesa.

En su etapa adulta aseguró ser hombre de familia. Fanático del senderismo y de la bicicleta de montaña. Entre sus logros deportivos se encuentran haber subido el monte Kilimanjaro, los volcanes Iztaccihuatl y Tacaná.

Sobre sus actividades como servidor público destacó el proyecto del gobernador Eduardo Ramírez de ingresar a choferes, músicos y locatarios a la formalidad laboral.

“Esta oportunidad de proteger a 10 mil personas que no habían tenido a la seguridad social va a ser algo sin precedentes y que va a romper paradigmas”, dijo frente a Eduardo Ramírez.

Además, señaló que con el proyecto de Vivienda para el Bienestar, de la presidenta Caludia Sheimbaum, se generarán este año 140 mil empleos formales en nuestro estado.

“2026 será el año de la prosperidad compartida, que según el mandatario, significa que el trabajador tenga mejor salario, prestaciones de seguridad social garantizados desde el Gobierno de Chiapas y fuentes de financiamiento”, complementó el gobernador de Chiapas.

Casi al terminar el programa, Eduardo Ramírez se refirió a Luis Pedrero como un hombre al que le encanta su trabajo, un empresario próspero y un servidor público muy comprometido con Chiapas que le inspira confianza.

Finalmente Luis Pedrero hizo un llamado a no olvidar Marca Chiapas, y no dejar de consumir los productos elaborados en la entidad.