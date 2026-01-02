2026 será el mejor año para Chiapas: Eduardo Ramírez

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar envió un mensaje al pueblo en el que aseguró 2026 será el mejor año de Chiapas. Aseguró que el año que recién terminó existió un balance positivo, y que para él fue un año de "mucha responsabilidad, mucho trabajo, entrega y pasión".

"Aprovecho este momento para exhortarlos para que 2026 sea un año de trabajo, prosperidad, entrega y mucha salud, porque teniendo salud tenemos todo lo demás. Quiero pedir para todas las familias que derramen muchas bendiciones en sus hogares, que esté presente la luz de esperanza".

Mi sueño mayor, dijo, es ver a un Chiapas próspero, que va hacia adelante, pacífico y trabajador. Añadió que este 2026 será el año de la prosperidad, "donde nos tomaremos de la mano para que juntos construyamos una mejor comunidad. El 2026 va a ser el mejor año de Chiapas, porque estamos construyéndolo desde el corazón.

Mesa de Paz

Además, el 31 de diciembre estableció la sesión permanente de la Mesa de Paz con la participación de todos los mandos de seguridad. El objetivo es mantenerse en alerta ante cualquier eventualidad y garantizar la tranquilidad de las y los chiapanecos.

Ramírez Aguilar resaltó que existe una coordinación permanente con las Fuerzas Armadas y con todas las instituciones de seguridad, a fin de proteger a la población. Aseguró que no hay descanso para salvaguardar el bienestar del pueblo de Chiapas.

Nuevo escudo de Chiapas

Por separado, recordó la entrada en en vigor el decreto que aprobó el Congreso del Estado, con el que se agregan elementos de identidad al Escudo de Chiapas, mismos que reconocen la diversidad de raíces que nos dieron origen y la historia compartida que nos sostiene como pueblo.

"En estos elementos quedan representadas regiones como Palenque, el Soconusco y Los Altos, así como el legado del sabio Pakal, la fuerza del campo, la biodiversidad que nos distingue, la memoria histórica, el horizonte esperanzador de Chiapas y la herencia hispana, parte fundamental de nuestro mestizaje. Chiapas es encuentro, es presente y horizonte en unidad", señaló.

Reuniones

Además sostuvo reuniones con Edith López Hernández, quien ha hecho historia como la primera senadora de origen tsotsil, y con el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Con la legisladora dijo haber conversado sobre retos y oportunidades que tendrá Chiapas en 2026, con la convicción de que el diálogo, la inclusión y el trabajo conjunto son clave para construir un mejor futuro para nuestro estado.

En tanto que con Zoé Robledo dialogó sobre acciones para fortalecer la atención médica en el estado, y dijo haber coincidido en la importancia de seguir trabajando juntos para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todas y todos los chiapanecos. Le deseé un año 2026 lleno de mucho trabajo, salud y éxitos.