2027, año clave para alfabetizar al estado

El secretario de Educación del estado, Roger Mandujano Ayala, confió en que Chiapas sea declarado libre de analfabetismo en 2027, luego de que el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, señalara ante la presidenta, Claudia Sheinbaum, que para ese año se espera levantar la bandera blanca.

El funcionario sostuvo que “Chiapas Puede” es un programa humanista que está transformando la vida de las personas. Al corte de septiembre, se tiene un total de 194 mil personas atendidas, y la meta es llegar a 250 mil en diciembre.

“Es una meta, no es un sueño que hay que cumplir”, expresó Mandujano Ayala, quien precisó que el objetivo es reducir a cuatro por ciento como mínimo la población no alfabetizada, umbral que consideró alcanzable.

El secretario indicó que será la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la que marque la pauta, recordó que este mes de septiembre se conocerán los resultados del año 2025, cuando el programa apenas comenzaba, y consideró que será la base para que en los próximos censos se mida el impacto del programa.

Mandujano Ayala destacó la colaboración entre los gobiernos federal y estatal, hizo mención de Armando Contreras, director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con quien aseguró han logrado buenas bases para que asesores federales y estatales cumplan con su misión en todo el territorio.

Enfoque en lenguas originarias

Resaltó la estrategia pedagógica del método “Matías de Córdova” dirigido para la enseñanza en lenguas originarias: “es un método elaborado por y para chiapanecos, con palabras que obedecen al contexto socio comunitario y lingüístico-cultural, lo cual facilita mucho más a los educandos el aprendizaje”, señaló.

Finalmente, Mandujano Ayala se refirió a la reciente visita de las autoridades federales, de la que dijo que se sienten honrados por realizarse en un escenario histórico donde se escucharán resultados históricos para el pueblo de México.

Afirmó que hoy México es bien visto en todas las naciones y citó como ejemplo un congreso con la Unesco en el que, aseguró, se expresó una buena opinión del país a nivel internacional.