22 personas detenidas en operativos realizados

La Fiscalía General del Estado en coordinación con las fuerzas federales y estatales, realizaron cinco operativos en diferentes municipios del estado, en los que resultaron 22 personas detenidas y se aseguraron armas, municiones, equipo táctico y sustancias ilícitas.

Villaflores

Se detuvieron a ocho personas vinculadas a diversos delitos, entre estos la quema de vehículos el pasado 13 de octubre en la carretera de Jesús M. Garza-Villaflores, a quienes se les localizaron armas, municiones y equipo táctico.

Esta célula criminal que operaba en la región Frailesca, también está vinculada en una privación ilegal de la libertad ocurrida en la colonia Jesús M. Garza, y a diversos delitos que están siendo investigados.

Mapastepec

Se logró la detención de cinco personas con armas largas, sustancias ilícitas y equipo táctico, mismas que se encuentran relacionadas con un hecho publicado en redes sociales el fin de semana, donde se escuchan detonaciones de armas de fuego.

Socoltenango

Luego de una denuncia de desaparición cometida por particulares en agravio de José Manuel “N”, de 70 años, se realizaron los actos de investigación, logrando detener a cinco personas relacionadas con este delito, quienes refirieron haber privado de la vida a la víctima.

Tapachula

Asimismo, fueron detenidas tres personas del sexo masculino con dos armas largas, mismas que se encuentran vinculadas a una banda de narcomenudeo, y se investiga si tienen participación delictiva en algún otro hecho.

Finalmente, en Pueblo Nuevo Solistahuacán se detuvo a una persona quien conducía un vehículo con reporte de robo y poseía un arma larga y una pistola 9 milímetros.

En este sentido, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, refirió que estas cinco acciones operativas realizadas en diversas regiones del estado, dan cuenta del esfuerzo que hace para mantener a Chiapas como el estado más seguro del país.

“Seguiremos trabajando tal como lo ha comentado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, porque la seguridad la construimos todos los días”, expresó. Cabe mencionar que las personas detenidas y los aseguramientos se encuentran a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Durante estos operativos participaron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y policías municipales.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.