273 menores desaparecidos han sido localizados

Hasta septiembre del 2025 se tuvo el reporte de 344 fichas de búsqueda de población infantil y adolescentes en Chiapas de los cuales 273 fueron localizados de acuerdo a datos divulgados por la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).

La red expuso que las estadísticas revelan que por mes se tuvo un promedio de 38 desapariciones en menores de edad, de las cuales principalmente la población adolescente femenina sigue siendo la más vulnerable.

De las 344 fichas de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, 71 siguen reportados como no localizados y un caso fue localizado sin vida.

El rango que más destaca es a los 15 años, más de 200 fichas corresponden a esta edad, de cada diez casos siete son de niñas y mujeres adolescentes. En cuanto a hombres de la misma edad la cifra supera las 50 fichas de no localización.