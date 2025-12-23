28 años sin justicia

A 28 años de la masacre de 45 indígenas tsotsiles ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997, “no solo no se ha hecho justicia, sino que, después del sexenio del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, continuaron las represiones, asesinatos y masacres contra los luchadores sociales, defensores de la tierra y territorio y periodistas”, afirmó la organización Sociedad Civil Las Abejas.

“A lo largo de los 28 años de calvario en la búsqueda de la justicia de nuestros 45 hermanas y hermanos, más cuatro bebés, hemos atravesado mentiras, burlas y desprecio”, agregó.

Justicia en México

Manifestó que “vemos también cómo el mal gobierno cree engañar al pueblo de México con que cambiando a los jueces y poniendo a un ‘indígena’ de presidente de la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, cambia el sistema de justicia en México, pero es mentira”.

En un comunicado agregó: “para nosotras y nosotros los sobrevivientes de la masacre de Acteal, esta falsa casa máxima de justicia que en el 2009 ordenó la liberación de los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal, sigue siendo un sistema de justicia caducado y podrido y por lo tanto es inservible”.

Las Abejas, a la que pertenecían las 45 víctimas, señaló que “la experiencia y la memoria nos han enseñado que la justicia verdadera, la que dignifica, la humanizada, nunca va a venir de arriba, sino que se hace, se construye, y esa se llama La Otra Justicia. Desde que los jueces y malos gobiernos nos despreciaron y nos cerraron las puertas, empezamos a pensar que la justicia se construye desde la memoria, se hace organizándonos en comunidad y lo hermoso es que mucha gente de México y de otras partes del mundo, han decidido caminar con nosotros en esta verdadera búsqueda y construcción de La Otra Justicia”.

Posicionamiento

El comunicado fue leído por Guadalupe Vázquez, sobreviviente de la masacre, durante la celebración religiosa con la que cientos de personas recordaron este lunes 22 a las víctimas en Acteal, luego de participar en una peregrinación.

“Un día lunes como hoy, pero del 22 de diciembre de 1997, eran las 10 de la mañana, cuando los paramilitares priistas y cardenistas creados por Ernesto Zedillo Ponce de León en ese entonces presidente de México, y entrenados y armados por el Ejército mexicano, llegaron a masacrar a 45 mujeres, niñas y niños, hombres y abuelas y abuelos; la misión de estos asesinos del Estado mexicano era destruir nuestra lucha por la justicia y la paz verdadera”, afirmó la organización.

“Nunca olvidaremos este horror del crimen de Estado cometido hace 28 años porque ya está escrito en libros, está esculpido en rocas, está impregnado en nuestra memoria colectiva y será recordado por nuestros descendientes hasta el final de los siglos”, añadió.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a su vez, manifestó que “la guerra contra los pueblos indígenas se prolonga y se alimenta de la impunidad, sostenida en el contexto de violencia contrainsurgente implementada mediante el Plan de Campaña Chiapas 94”.

Asimismo, exigió al Estado mexicano “reconocer su responsabilidad y asumir un compromiso verdadero para romper el pacto de impunidad de la Masacre de Acteal. Desde el Frayba seguiremos insistiendo y actuando, siempre junto a las hermanas y hermanos de Las Abejas de Acteal, luchando codo a codo”.