2.9 millones de vacunas contra enfermedades

Chiapas aplicará un total de dos millones 918 mil 797 dosis de vacunas como parte del arranque de la Jornada Nacional de Vacunación. De ese total, un millón 768 mil 200 serán contra la influenza, un millón 016 mil 180 contra el covid-19 y 134 mil 417 contra el virus del papiloma humano (VPH).

El secretario de Salud del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, puso en marcha la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 y contra el VPH, el mensaje convocó a madres, padres de familia y a la población en general a protegerse contra las enfermedades.

División

Las dosis se aplicarán a través de las 10 jurisdicciones sanitarias, con la participación del sector salud en coordinación con el sector educativo.

La vacuna contra la influenza y la de covid-19 se destinarán a población vulnerable, mientras que la del VPH se aplicará a niñas y niños de quinto grado de primaria y a aquellos de 11 años no escolarizados.

El secretario recalcó que la niñez es uno de los grupos prioritarios de las campañas y mediante una analogía con el fútbol explicó que “las vacunas son la portería de nuestro cuerpo, las vacunas van a tapar las enfermedades para proteger nuestro cuerpo”.

Invitan a sumarse

La subdirectora de Educación estatal, Amira López Habib, recalcó que las campañas de vacunación previenen y protegen, e invitó a las madres y padres de familia mantener actualizado el esquema de vacunas de sus hijos pues recordó que “Vacunar es amar”.

Finalmente las diversas autoridades de salud insistieron en que las campañas son un acto de prevención, cuidado y amor por las niñas, niños, y población más vulnerable durante la temporada invernal.

La Jornada Nacional de Vacunación contará con la participación de instituciones como el IMSS, Issste, Issstech, IMSS Bienestar, Sedena, la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, el DIF, el Congreso del Estado y la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud.