3.ª Rodada para la Concienciación sobre el Autismo

En Villaflores se llevó a cabo la Tercera Rodada para la Concienciación sobre el Autismo, con la participación de decenas de familias que se sumaron a esta actividad realizada por tercer año consecutivo para visibilizar y promover la comprensión del espectro autista.

El recorrido inició frente al parque Central y avanzó por la avenida Central hasta la 11.ª Poniente, retornando por la 1.ª Sur hasta llegar a la meta. La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento encabezó el contingente integrado por niñas, niños, jóvenes y adultos que participaron en bicicleta, patines, patinetas y caminando.

Actividades

Al finalizar la rodada, los asistentes pudieron tomarse fotografías en un set instalado frente al parque Benito Juárez, como parte de las actividades destinadas a fortalecer la inclusión y la concienciación social sobre el autismo.