33 % de los municipios no cumplen con transparencia

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los ayuntamientos: apenas el 60.5 por ciento (%) de los municipios atendió las solicitudes de información, mientras que el 33 % no respondió, el 5.7 por ciento manifestó que aceptaba pero no adjuntó los datos requeridos y otro municipio proporcionó información que no correspondía a lo pedido.

Así lo expuso la investigadora Dulce María Sánchez Medina durante su ponencia "El cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los ayuntamientos de Chiapas: retos y realidades institucionales", presentada en el Congreso Internacional sobre Estudios Jurídicos Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

El estudio, basado en indicadores cualitativos y cuantitativos, evaluó si los funcionarios han recibido capacitación, si esta es eficiente, si cuentan con presupuesto público y personal asignado a las unidades de transparencia, así como las causas del incumplimiento.

Entre los hallazgos, Sánchez Medina destacó que el incumplimiento deriva tanto del desconocimiento de las obligaciones como de la resistencia interna de áreas como tesorería y recursos humanos, que son las que más obstaculizan la entrega de información.

La académica subrayó que la transparencia no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para incidir con la ciudadanía, pues los municipios que cumplen reciben menos solicitudes y generan mayor confianza.

"A mayor transparencia, los entes públicos se van legitimando", afirmó. Ante los bajos indicadores, llamó a seguir trabajando este tema en las universidades y entre los propios servidores públicos, para que entiendan la transparencia como una herramienta de legitimación y no solo como una obligación legal.