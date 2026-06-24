35 mdp para atender drenajes dañados en la capital

En Tuxtla Gutiérrez se estarán invirtiendo alrededor de 35 millones de pesos (mdp) para atender los desperfectos que enfrenta la ciudad, esto en relación a la red de drenajes que se dejaron de atender hace varios años.

El presidente municipal, Ángel Torres Culebro, dijo que se necesita más recursos; sin embargo, se está avanzando con responsabilidad para apoyar a más población.

Trabajos en colonias

Apenas este lunes, el alcalde acudió a la colonia Infonavit Grijalva para ser testigo del arranque de las obras de drenaje que se están haciendo en una parte de esa zona, para atender una de las demandas más aclamadas de los habitantes.

Mencionó que hay algunas partes de esta infraestructura en la ciudad que tienen entre 30 y 40 años sin atención; al hacer las rehabilitaciones se le brinda tranquilidad a las familias, sobre todo en la temporada de lluvias.

En la obra que se está haciendo en Infonavit Grijalva se invierten dos millones de pesos, y el trabajo que se realiza para el cierre de calles se lleva a cabo en coordinación con los habitantes.

Se prevé que la jornada laboral se esté realizando desde las 7:00 am hasta las 10 de la noche, con la intención de avanzar más rápido.

El proyecto podría demorar para su finalización entre un mes y medio y dos meses; las autoridades contarán con el apoyo de empresas locales para realizar los trabajos.

Los 35 millones de pesos (mdp) que se van a invertir en la capital son el inicio, dijo el alcalde, además de otros pagos que se han hecho en materia de agua potable y la atención que se está dando sobre la recolección de la basura.

Limpieza

Agregó sobre las quejas por el acumulamiento de basura han bajado en la capital, toda vez que se contrató una empresa y se está trabajando para atender un tema esencial para la ciudadanía.

Ángel Torres informó que su responsabilidad es dar resultados a la población. Las obras que se están haciendo de forma individual son variadas, algunas tienen inversiones de 300 mil pesos y hasta cuatro millones de pesos.

Más allá del monto, comentó que lo importante es el impacto positivo que se le brinda a la población, tanto en las calles como en los drenajes.