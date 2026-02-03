40 años de prisión a responsables de secuestro

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de un adolescente con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal determinó imponer a Pedro “N” y a Francisco o Javier “N” una pena de 40 años de prisión a cada uno, así como al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, en donde las personas que cometan delitos en contra de la integridad, la dignidad y la vida de las y los chiapanecos no queden impunes.