42 mmdp para Viviendas del Bienestar en Chiapas

Para Chiapas se tiene proyectada la construcción de más de 70 mil Viviendas del Bienestar, con una inversión aproximada a los 42 mil millones de pesos, así lo informaron autoridades federales durante la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la meta de casas está trazada para construirse a lo largo de todo el sexenio, en coordinación con Infonavit, Conavi y Fovissste.

La secretaria aseguró que en la actualidad se ha concretado cerca del 50 por ciento de la meta total de 70 mil viviendas; también se han entregado 401 constancias de finiquito por parte de Fovissste y 513 escrituras.

El desarrollo está proyectado para realizarse en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tonalá, Huixtla, Comitán, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Pichucalco, San Cristóbal, entre otros.

Entrega de llaves

De manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 48 familias tuxtlecas recibieron la entrega de su vivienda en el fraccionamiento “Lacantún”, ubicado al sur poniente de la ciudad; también entregó constancias de finiquito y escrituras de viviendas.

Este complejo habitacional tiene destinado albergar un total de 176 viviendas; sin embargo, en la actualidad todas ya fueron vendidas.

Esta es la tercera entrega de casas que se realiza en la ciudad capital: la primera se llevó a cabo en febrero, en el fraccionamiento La Gloria; la segunda y la tercera fueron en el complejo de “Lacantún”, donde ya se han otorgado 88 viviendas.

Durante su mensaje, la jefa del Ejecutivo recalcó que antes se gobernaba para unos cuantos, pero ahora se gobierna para el pueblo, haciendo alusión al acceso digno a las viviendas y a créditos que ya no son impagables.

“¿Cómo es posible que un crédito no baje conforme uno vaya pagando? Porque se hicieron de tal manera de quitarle dinero al trabajador y que cada vez se debiera más”, explicó la presidenta.

Lamentó que en el pasado se hayan construido casas con créditos elevados y lejos de todos los servicios, dijo que muchos de estos complejos habitacionales se encuentran abandonados debido a la mala planeación.

Viviendas del Bienestar

Por su parte, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que a nivel nacional se ha trazado la meta de construir un millón 200 mil viviendas; actualmente se desarrollan 475 mil en 31 estados del país.

Oropeza recalcó que las viviendas se están vendiendo “muy rápido”. Como ejemplo, mencionó el fraccionamiento de Lacantún, donde aún se están construyendo las casas; sin embargo, todas ya fueron asignadas.

Reveló que en Tuxtla Gutiérrez se lleva a cabo otro fraccionamiento llamado “Nueve Palmas”, el cual contará con un total de 450 viviendas; de la misma forma, todas ya fueron vendidas.

Para el mes de julio se abrirán 18 nuevos fraccionamientos en varios estados del país, incluido Chiapas.

Meta anual para Chiapas

Durante su participación, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que a nivel federal se convocó a ejercer tres principios básicos: honestidad, resultados y amor al pueblo.

Dentro de los resultados, adelantó que para este año se tiene contemplado lograr más de 23 mil viviendas para la población chiapaneca, mismas que deben contar con los lineamientos requeridos de acceso a los servicios básicos, a un costo bajo.

“La vivienda es el mayor sueño que tenemos las familias como padres y madres de familia: tener dónde vivir. Aquí hemos encontrado la alegría, la emoción y el llanto de alegría”, expresó el mandatario.