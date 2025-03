La delegación de los programas federales en Chiapas logró que en dos meses se incorporaran cerca de 49 mil mujeres de todos los municipios para la Pensión Mujeres Bienestar, informó su titular Manuela del Carmen Obrador Narváez.

Dijo que se trata del nuevo programa implementado en este sexenio por la presidenta Claudia Sheinbaum, para ayudar a las mujeres de 60 a 64 de edad.

“Estoy feliz por eso, por poder ayudar, pues esa es la convicción que traemos, lo que nos han enseñado”, agregó en entrevista la también prima hermana del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La delegada de los programas federales en la entidad señaló que “vienen un poco más de 36 mil millones de pesos en todos los programas sociales, porque la presidenta Sheinbaum está apoyando muchísimo a Chiapas y yo no seré quien desaproveche esa oportunidad para ayudar a todos los chiapanecos. Estoy feliz”.

Reiteró que “en Chiapas hemos logrado que se incorporen muchas mujeres al programa, pero en agosto viene una buena noticia que la presidenta dará a conocer. Y yo pondré todo para que caigan más recursos a nuestro estado”.

Arduo trabajo

Obrador Narváez también dijo que, “cuando llegué, hace cinco meses a la delegación, había un poco de rezago en la entrega de algunas tarjetas que tenían muchos años sin entregarse por diversos problemas, como que la CURP no estaba bien, que no habían encontrado a las mujeres en su casa y por muchas cosas, por lo que me enfoqué mucho a que fueran entregadas; son 17 mil y es justo entregárselas a quienes más lo necesitan.

“Me enfoqué mucho en eso; son cinco meses de arduo trabajo con un buen equipo que hemos conformado. Entre el jueves y el viernes entregamos 300 tarjetas y vamos a ir entregando más en todo el estado.

“Estamos viendo también el caso de los discapacitados e igualmente estamos atendiendo el rezago de tarjetas y además ayudándolos, orientándolos porque debemos de tener un poquito de sensibilidad con los adultos mayores, ya que a veces se les hace difícil ir a hacer el trámite, entonces estamos buscando acercárselos y ayudarles”, puntualizó.

“Yo conozco estos programas y sé para qué nacieron, entonces tengo el deber de hacerlo porque tengo un compromiso con Chiapas muy grande; hay confianza, y en todo lo demás, en los ataques, aquí vamos a estar aguantando y haciendo el trabajo”.