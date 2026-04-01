5 lugares para conocer la naturaleza de San Cristóbal

Durante los últimos años, el ecoturismo ha tomado una fuerza importante en el interés de una población que, cansada de la rutina de la ciudad, busca un esparcimiento y contacto con la naturaleza. En ese sentido, San Cristóbal presenta una amplia variedad de parques ecoturísticos para disfrutar en estos días de descanso. Cuarto Poder te presenta cinco de esos destinos de los que puedes disfrutar.

Arcotete

A ocho kilómetros de San Cristóbal de Las Casas tomando la carretera hacia Tenejapa, el parque turístico El Arcotete ofrece tanto calma como actividades para los más intrépidos. El costo de acceso es de 15 pesos y puedes llegar en auto propio o en los colectivos que salen del mercado José Castillo Tielemans. Una vez dentro puedes disfrutar de las grutas del Mamut con un costo extra de 20 pesos, así como tirolesa y lanchas para navegar en el río.

Montetik

Si lo tuyo es el senderismo, Montetik te ofrece la oportunidad a tan solo seis kilómetros de la ciudad. Uno de los mayores atractivos de este parque ecológico, que es una reserva comunitaria al sur de San Cristóbal, son la gran cantidad de bromelias y de aves que uno puede observar en su caminata. El costo por persona es de 50 pesos.

Moxviquil

Para las personas amantes de las plantas, Moxviquil ofrece un vivero con una variedad sorprendente de especies vegetales. Con un costo de 10 pesos para locales, 15 para nacionales y 50 para extranjeros, esta reserva que cuenta con más de cuatro hectáreas permite conocer el ecosistema de la zona norte de San Cristóbal, ubicado a unos metros de la colonia Ojo de Agua.

El Encuentro

Con el propósito de realizar ciclismo al aire libre, el parque El Encuentro es una de las mejores opciones dentro de San Cristóbal. Con un costo de acceso simbólico de 10 pesos. Además de contar con grandes vistas, el lugar también ofrece estacionamiento y zona de picnic. Para llegar es necesario recorrer el periférico desde el Conalep.

Finca del Obispo

Con el objetivo de apreciar la unión entre la naturaleza y las viejas construcciones se encuentra la Finca del Obispo, el cual tiene un costo de acceso de 10 pesos. Un lugar predilecto no solo para picnics sino también para sesiones de fotos.