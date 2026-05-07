50 años de la Facultad de Medicina Veterinaria

En el marco de la celebración por los 50 años de fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, la comunidad universitaria recibió la visita del rector Oswaldo Chacón Rojas y del secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha.

Durante este espacio de convivencia, Chacón Rojas expuso el orgullo que cada integrante de esta unidad académica debe sentir, dado que es una de las Facultades que mayor potencial tiene para ofrecer soluciones a las distintas problemáticas de la entidad, “lo que ustedes hacen es lo más noble y generoso, trabajan con la vida misma, con la naturaleza, cuidando la riqueza del estado”

Acompañado por el encargado de la dirección, Jenner Rodas Trejo, expresó que la gran riqueza de esta Facultad son sus estudiantes y en cada uno de ellos descansa el presente y el futuro de Chiapas.

En este marco, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, manifestó su respeto y reconocimiento a la universidad, por formar a las nuevas generaciones de los profesionales de la salud animal, afirmando que vienen tiempos buenos para el campo en el estado, por lo que deben estar al tanto de las necesidades que surgirán, para acompañar los esfuerzos que el Gobierno del Estado encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar realizará.

Este evento busca fortalecer la identidad institucional de la comunidad universitaria de la FMVZ-Unach, reuniendo a docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo, así como colaboradores jubilados, en torno a la celebración del 50 Aniversario.

La FMVZ forma profesionales que no solo atienden el campo y la ganadería chiapaneca, sino también la fauna doméstica de miles de familias, además de que trabajan por la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, impulsan el bienestar animal con un estándar científico y ético, diseñando sistemas de producción sustentable que cuidan los recursos naturales de Chiapas.