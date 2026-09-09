52 municipios con sequías y 67 anormalmente secos

En la actualización más reciente que reportan las autoridades federales, el Monitor de Sequía en México confirmó que en Chiapas hay 52 municipios que enfrentan sequía y otros 67 están anormalmente secos.

La información, actualizada al 31 de agosto de este año, explica las intensidades de la sequía. Anormalmente seco (D0) no está considerado como sequía; luego aparece la sequía moderada (D1), severa (D2), extrema (D3) y excepcional (D4).

“Durante la segunda quincena de agosto de 2026, se registraron lluvias por encima del promedio en zonas puntuales del noroeste, occidente y centro del país, así como en la península de Yucatán, asociadas con el monzón mexicano, el paso de ondas tropicales y la presencia de canales de baja presión y vaguadas”, detalla la información.

En relación a las entidades federativas, solo el 12.6 % del territorio chiapaneco no tiene afectaciones por el tema de la sequía.

Sin embargo, las cifras muestran que el 55.2 % del estado está anormalmente seco, mientras que el 32.2 % apareció con sequía moderada.

“Los déficits de precipitación persistieron en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en la región sur. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favoreció condiciones de tiempo estable y la ocurrencia de ondas de calor en las regiones noroeste, norte y noreste. Estas condiciones favorecieron el incremento de las áreas anormalmente secas (D0) y con sequía moderada (D1) en el norte, noreste, centro y sur del país, además de la península de Yucatán”, remarcó el Monitor.

Las estadísticas detallan que, de dos mil 478 municipios en el país, son mil 226 los que están sin afectaciones y 887 se ubican como anormalmente secos.

Sin embargo, en el territorio nacional son 346 los que enfrentaban una sequía moderada, otros 9 se ubican con sequías severas y no se han reportado sitios con sequía extrema o excepcional.