60 % de trabajadores excluidos de aumento

Alrededor del 60 % de los trabajadores del ayuntamiento de San Cristóbal habrían sido excluidos del aumento salarial del 5 % acordado entre la presidencia, a cargo de Fabiola Ricci, y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, liderado por José Domingo.

Así lo denunció Diego Carpio, apoderado legal del Sindicato Independiente del Ayuntamiento, quien detalló que el aumento acordado beneficia únicamente a aquellos trabajadores que gocen de un sueldo superior al salario mínimo vigente.

Esta cláusula deja afuera a gran parte de la población trabajadora que gana 315 pesos al día, y que se encuentra en direcciones como limpia municipal, mercados y ecología.

El apoderado legal expresó que dicho acuerdo es resultado de una mala dirigencia sindical por parte de José Domingo, ya que dentro del Sindicato Único hay un gran número de trabajadores que gozan del salario mínimo.

Diego Carpio dijo que este acuerdo representaría un ahorro significativo al ayuntamiento, por lo cual están solicitando información a las áreas de transparencia y tesorería.

En entrevista, el dirigente sindical también criticó la reciente entrega de mochilas hecha por la presidenta hacia los trabajadores del Sindicato Único, esto, explicó, porque es un beneficio para ambas organizaciones, y la preferencia pública hacia un sindicato crea confusión en las bases.

Cuestionado sobre si el Sindicato Independiente tenía conocimiento sobre los acuerdos a los que se llegaron tras la huelga del limpia municipal, Carpio dijo desconocer, al igual que la ciudadanía, los detalles de esa reunión.

Sobre las acciones a realizar sobre el convenio que ignoró la presencia del Sindicato Independiente, Diego Carpio mencionó que esperan procesos electorales este año. También dijo que no optarían por promover la nulidad del convenio, ya que esto cancelaría el aumento salarial acordado “y nos echarían la culpa”.