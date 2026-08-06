62 mil desplazados por desastres naturales en Chiapas

Entre 2013 y 2023, los fenómenos hidrometeorológicos y los sismos obligaron a 62 mil 878 personas a abandonar sus hogares en Chiapas, de acuerdo con el “Diagnóstico nacional sobre el desplazamiento forzado interno por cambio climático y desastres en México” de la Comisión Nacional de Población (Conapo).

El documento, que analiza las declaratorias de emergencia y desastre emitidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), revela que en ese periodo se registraron 218 declaratorias de desastre en la entidad.

De estos eventos, 57 corresponden a fenómenos hidrometeorológicos (lluvias, tormentas, ciclones, granizadas, y sequías) y 20 a fenómenos geofísicos (sismos y derrumbes).

Desglose

El desplazamiento forzado se desglosa en: 24 mil 58 personas fueron desplazadas por eventos hidrometeorológicos y 38 mil 820 personas por eventos geofísicos.

Los dos fenómenos más destructivos en el periodo fueron la tormenta tropical Boris en 2014 y los sismos de septiembre de 2017. Este último, de magnitud de 8.2 grados, provocó el desplazamiento de 25 mil 250 personas en el estado.

Los municipios más recurrentemente afectados por estos desastres fueron Pichucalco y Juárez, seguidos de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chilón, Arriaga, Ocosingo, Huixtla, Albino Corzo y Tila.

El diagnóstico advierte que 57 de los 125 municipios de Chiapas (46.5 %) presentan de una a cinco vulnerabilidades al cambio climático en grado alto, según el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC).

Metapa es el municipio más vulnerable del estado, con cinco de las seis debilidades consideradas.