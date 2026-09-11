65 % de los migrantes llega al país por motivos laborales

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México, hasta 65 por ciento de las personas migrantes que llegan a México lo hacen por motivos laborales, por lo que su incorporación al empleo formal representa una alternativa para mejorar sus condiciones de vida y, en entidades como Chiapas, atender la demanda de mano de obra en distintos sectores.

La OIM México señaló que las empresas pueden contratar de manera formal a personas extranjeras siempre que cuenten con la documentación migratoria correspondiente y que el empleador cumpla con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Migración (INM).

¿Qué necesitan las empresas?

Para contratar a una persona extranjera, el empleador debe contar con una Constancia de Inscripción de Empleador (CIE), documento que acredita ante el INM que una persona física o moral está en condiciones de contratar trabajadores extranjeros.

La constancia debe actualizarse cada año o cuando existan modificaciones en los datos registrados de la empresa.

Por su parte, las personas extranjeras deben acreditar una condición de estancia que les permita realizar actividades remuneradas.

Entre ellas se encuentran la residencia temporal con permiso para trabajar, residencia permanente, visitante por razones humanitarias, visitante trabajador fronterizo y visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.

En los casos de personas con residencia temporal sin permiso para trabajar o estudiantes extranjeros que busquen incorporarse a un empleo, es necesario tramitar previamente un permiso de trabajo ante el INM.

Para facilitar este procedimiento, las empresas pueden emitir una carta oferta de empleo en hoja membretada, en la que se especifique la actividad que realizará la persona, la duración del empleo, el lugar de trabajo, la información actualizada de la CIE, los datos fiscales de la empresa y la remuneración ofrecida.