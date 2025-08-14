66 % de la población de Chiapas vive en pobreza

Casi cuatro millones de chiapanecos se encuentran con carencias económicas, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la conferencia virtual donde se presentó los resultados de pobreza multidimensional, el peso porcentual en la entidad es de 66 % de los pobladores viviendo en pobreza y 27.1 % en condiciones de pobreza extrema.

Según el Inegi, en Chiapas, con datos duros, en 2024, son tres millones 866 mil personas que se encuentran en situación de pobreza y un millón 689.7 personas las que se encuentran en pobreza extrema.

Los índices para la entidad son alarmantes y cuatriplican y duplican las cifras si se compara con el promedio nacional, que es de 5.3 % en lo que respecta a pobreza extrema y del 29.6 % para la pobreza.

Panorama nacional

A nivel nacional, 38.5 millones de personas se encuentran en pobreza multidimensional que, de acuerdo a la especialista del Inegi, refiere a las personas que cuentan con un ingreso insuficiente para cubrir la canasta alimentaria y otros servicios.

Por otro lado, siete millones de personas están en situación de pobreza extrema, es decir, tienen un ingreso insuficiente para cubrir la canasta alimentaria y satisfacer las necesidades básicas alimentarias.

Es de destacar que este es el primer análisis que realiza el Inegi sobre la Medición de Pobreza, después de que el 17 de julio asumió con la entrada en vigor de las Reformas a las Leyes Secundarias, las funciones de medición de esta condición y de evaluación integral de la política de desarrollo social, en continuidad del modelo metodológico, que durante más de 20 años realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval.