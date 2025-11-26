7 de cada 10 mujeres son violentadas: diputada

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es un día importante para visibilizar que siete de cada 10 mujeres son violentadas, además de reconocer que todavía falta mucho por hacer en el tema legislativo, aseguró la diputada local Jovannie Maricela Ibarra Gallardo.

Dijo que se ha avanzado en el tema, sin embargo reconoció que se debe seguir creando leyes que protejan a este sector, que de acuerdo a las estadísticas de agresión siguen siendo vulnerables.

Ibarra Gallardo expuso que esta situación de violencia no es exclusiva de Chiapas, sino de todo el país, ante esto reconoció que se debe comenzar de manera local, reiterando que se tiene que seguir trabajando desde el Congreso del Estado.

La legisladora por Acción Nacional, expuso que desde los inicios del partido se creó un espacio denominado la “secretaría de promoción política de la mujer” que sirvió para dar voz a las mujeres y con el tiempo sirvió para futuros proyectos.

Respecto al feminicidio de Yerli Yaritza, una joven estudiante de enfermería asesinada en el municipio de Ocosingo, lamentó que sigan ocurriendo estos acontecimientos y aseguró que hace falta más difusión para generar confianza en las mujeres y se puedan realizar las denuncias correspondientes.

Finalmente en el tema de acompañamiento a las familias de víctimas de desaparición, explicó que desde el Congreso se ha trabajado en conjunto con las colectivas para dar seguimiento en los temas que se les ha solicitado y haya una pronto solución a sus demandas.