7 meses de obras en súper carretera Tuxtla-Teopisca

A siete meses de iniciados los trabajos, el proyecto de la supercarretera que conectará Tuxtla Gutiérrez con Teopisca, pasando por Amatenango del Valle y San Cristóbal, avanza, y tiene su foco de intervención más fuerte en el denominado libramiento de Las Alfareras, en el tramo de Amatenango del Valle–Teopisca, donde se están invirtiendo 453 millones de pesos (mdp).

Así lo informó la titular de la Secretaría de Infraestructura del estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, quien dijo que el avance es permanente y ha generado empleos temporales en la zona, sumando beneficios a los más de 442 mil habitantes en la región.

La encargada de la política de infraestructura estatal dijo que recientemente, en el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Ingeniero e Ingeniera, encabezó el recorrido técnico guiado en la construcción del libramiento de Las Alfareras.

Obra estratégica

Dijo que se trata de un proyecto consolidado como una de las obras de infraestructura vial más estratégicas para el desarrollo de la región Altos de Chiapas, el cual avanza con apego a la planificación.

Negó que existan retrasos significativos y también dijo que los trabajos cuentan con el respaldo de la ciudadanía y los ejidatarios. Destacó el consenso y el respaldo del pueblo para concretar esta infraestructura vial que fortalecerá la conectividad, el comercio y el turismo.

Recordó que esa obra busca mejorar la comunicación, el comercio justo y el turismo responsable que no invade, sino que preserva a la naturaleza. Asimismo, creando una ruta de la alfarería que guste al turismo nacional e internacional.

Los trabajos iniciaron hace siete meses y buscan utilizar la pista Tuxtla-SCLC, mejorando el libramiento de ese municipio, para seguir con rumbo a Amatenango y Teopisca.