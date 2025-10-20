73 municipios participarán en el Festival El Mequé

El festival “El Mequé 2025” se prepara para su segunda edición en el mes de noviembre. Organizadores tienen la proyección de superar la afluencia de visitantes de su anterior celebración y consolidarse como un evento de promoción turística para los municipios de Chiapas.

La secretaria de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro Pérez, calificó a la edición pasada como “espectacular”, misma que durante su desfile congregó cerca de cinco mil personas de distintos lugares.

Municipios confirmados

La funcionaria explicó que para la celebración de este año van 73 municipios confirmados que serán parte de las distintas actividades, no obstante tienen la expectativa de que se sumen más.

“A veces creemos que en Chiapas nada más están los sitios turísticos populares; en cada región hay secretos que como chiapanecos tenemos que descubrir”, destacó Culebro Pérez.

El objetivo del festival, dijo, es aprovechar una temporada no vacacional para catapultarlo y atraer a visitantes de otros estados, de manera similar a cómo ocurre con la Guelaguetza en Oaxaca.

“Eso también es un escaparate para que nosotros dentro de Chiapas podemos mostrarle a la gente la riqueza que tenemos”, afirmó la secretaria.

Sedes

Además de tener su sede en la capital, el festival busca diversificarse. Tras tener una sede en Zinacantán el año pasado, la edición de noviembre también llevará “El Mequé” a diferentes municipios, con el fin de acercar la cultura y las tradiciones a más chiapanecos.

Aseguró que en próximos días podrá hacerse oficial el anuncio del festival con la intención de que muchas personas: locales y foráneas, puedan interesarse de esta fiesta que reúne lo mejor de la cultura de los municipios de Chiapas.