730 días transformando Tapachula: Yamil Melgar

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó los resultados de 730 días de trabajo en disposición de residuos, infraestructura urbana, alumbrado público y seguridad.

El antiguo basurero a cielo abierto hoy opera como relleno sanitario tipo A, con capacidad para recibir más de 500 toneladas diarias de residuos sólidos.

El munícipe señaló que la reorganización del sitio permite una disposición final más ordenada y responsable con el medio ambiente.

Infraestructura urbana

En infraestructura urbana, el Gobierno Municipal ha realizado más de 350 calles integrales, equivalentes a más de 27 kilómetros. Estas obras incluyen la renovación de redes de agua potable y drenaje, además de banquetas, guarniciones y alumbrado. “La transformación comienza en el subsuelo”, expresó el alcalde.

Yamil Melgar informó que se han instalado más de seis mil 600 luminarias para mejorar la visibilidad en calles y espacios públicos. Destacó que una ciudad iluminada se vive y se percibe más segura, por lo que el alumbrado contribuye a la prevención para el Buen Vivir.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento también entregó uniformes y equipo de protección a 60 elementos de Tránsito y Vialidad, y 20 de la Unidad Canina K9. Melgar Bravo afirmó que cuidar a quienes trabajan por la seguridad de Tapachula es parte de este esfuerzo: “La transformación continúa”.