75 % de emprendimientos no pasan de tres años

En México, más del 70 % de los emprendimientos fracasan durante sus primeros tres años, principalmente por la falta de bases financieras sólidas y que una gran parte de estos negocios son liderados por mujeres, frecuentemente en condiciones de informalidad.

Este dato lo dio a conocer la facilitadora del programa Emprende, Karla Vaca, durante el curso virtual “Emprende Pro Mujer: Tu futuro financiero empieza hoy”, iniciativa impulsada por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en alianza con la organización internacional Pro Mujer.

La finalidad de este programa es que las estudiantes obtengan herramientas clave para su desarrollo personal y profesional, que puedan fortalecer su educación financiera, transformar ideas en proyectos viables e impulsar emprendimientos en marcha.

Abordó temas como gestión de negocios, finanzas personales, mentorías y uso de herramientas digitales, con el objetivo de fortalecer emprendimientos y fomentar la autonomía económica.

Durante la sesión, representantes de Pro Mujer destacaron que esta organización, tiene como uno de sus pilares la educación financiera para mujeres, al considerarla fundamental para generar cambios estructurales y sostenibles en sus comunidades.

En este sentido, compartieron que su meta es impactar a más de cinco millones de mujeres en la región hacia el año 2030, que logren una independencia financiera desde jóvenes.

Indicaron la importancia de acercar este tipo de programas a las juventudes universitarias, al reconocer su papel como agentes de transformación económica y social.