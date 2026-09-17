8 de cada 10 personas contraerá VPH

Se estima que ocho de cada 10 personas sexualmente activas contraerán el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida. La relación entre el VPH y el cáncer varía según el tipo: en México el virus está presente en 100 % de los casos de cáncer cervicouterino y anal.

También está presente en una proporción relevante de los cánceres de cabeza y cuello, especialmente el orofaríngeo. Los cánceres de boca y garganta se desarrollan en distintas zonas, como los labios, la lengua, las amígdalas y la parte posterior de la garganta; sin embargo, un porcentaje relevante de casos está relacionado con el VPH.

De acuerdo con los especialistas, afecta con mayor frecuencia a hombres que a mujeres. El uso de tabaco, el consumo de alcohol y la infección por VPH se encuentran entre los principales factores que aumentan el riesgo de cáncer de boca y garganta.

La infección puede afectar la piel, la zona genital y la garganta. En México se observa un aumento de hospitalizaciones por cáncer de garganta, principalmente en hombres, que suelen ser diagnosticados a mayor edad, pero presentan mayor mortalidad que las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las estrategias de prevención del VPH, incluida la vacunación, contribuyen a reducir la incidencia de cánceres relacionados con este virus, entre ellos los cánceres de boca y garganta.

Se han identificado más de 200 tipos de VPH, de los cuales alrededor de 14 se sabe que tienen una relación estrecha con algunos tipos de cánceres, aunque solo una fracción de las infecciones progresa hacia lesiones o cáncer.