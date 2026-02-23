84 mdp en obras viales para Ruta del Café

A poco más de un año de la actual administración, en la región del Soconusco se ha destinado un monto cercano a los 84 millones de pesos para la rehabilitar los caminos de la Ruta del Café, durante el primer año de gestión se ejerció una inversión de 43 millones de pesos y para este 2026 serán 40 millones adicionales, informó el director General de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales.

El titular detalló que las acciones incluyen la reconstrucción de los caminos Tapachula–El Edén–Nueva Alemania un total de 10 kilómetros de longitud, así como el entronque hacia San José Reforma en 1.2 kilómetros, además de la construcción de dos nuevos puentes, Chapultepec y Nuevo Cajón.

Beneficios para la población

Estas obras beneficiarán a más de 223 mil habitantes del municipio de Tapachula, obras a las que se les ha considerado prioritarias en la actual administración por calificar al municipio como capital económica de Chiapas y Centroamérica.

Un aproximado de 200 mil productores de 82 municipios de Chiapas dependen del café, por lo que recientemente el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que en marzo se concretará un convenio con FIRA para fortalecer al sector.

Detalló que se etiquetaron 100 millones de pesos para detonar mil 700 millones de pesos en créditos, ofreciendo tasas preferenciales a pequeños productores.

El mandatario también instruyó al Instituto del Café a prepararse para iniciar este año la renovación de cafetales, con el objetivo de prevenir los estragos económicos causados por plagas en el pasado, y contempla nuevas plantaciones, despulpadoras y mallas.

María de Lourdes Santos Zozaya, productora de café, reconoció la respuesta inmediata del gobierno estatal tras el colapso de dos puentes en la pasada temporada de lluvias, garantizando conectividad y seguridad para la comercialización del café.