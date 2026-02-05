87 años de preservar la memoria nacional

En el marco del aniversario 87 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció que en breve serán presentados nuevos espacios turísticos y rescatados otros inmuebles en diversas regiones de la entidad.

Dijo que la Secretaría de Turismo en coordinación con el Gobierno Federal realizará acciones para rescatar inmuebles y presentar otras acciones en edificios públicos.

En este contexto, acompañó al director del Centro INAH en la entidad, Leobardo Daniel Pacheco a la inauguración del reacondicionamiento de la Sala Sociedades Prehispánicas de Chiapas.

Turismo responsable

Dijo que al Museo de Chiapas, como a otros espacios serán preservados y recibirán inversión para el rescate e impulso, pues existe un notado interés por el turismo responsable.

Por su parte, Leobardo Daniel Pacheco, director del Centro INAH dijo que el Museo Regional de Chiapas, antes conocido como Museo de Antropología e Historia representa un profundo sentido a la identidad chiapaneca, que debe ser preservado.

Recordó que desde 1939, el INAH ha sido una institución clave en la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico de México. A lo largo de casi nueve décadas, su labor ha contribuido a preservar la memoria colectiva y a fortalecer el conocimiento sobre nuestra diversidad cultural.

En Chiapas, las celebraciones incluyeron además de la instalación del sistema de enfriamiento de la Sala Sociedades Prehispánicas de Chiapas, una serie de ponencias, conversatorios y charlas sobre la relevancia de la memoria colectiva.

Recinto museístico

Es de mencionar que el Museo de Regional de Chiapas, es considerado el principal recinto museístico de la entidad, gracias a su correcta administración, conservación y manejo de colección, a cargo del arqueólogo Andrés Brizuela.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Infraestructura, Ana Karen Gomez Zuart, dijo que los recintos culturales deben acceder a mejoras que saquen a las instituciones de la oscuridad.

En este contexto, se entregaron cuatro reconocimientos a personal operativo del INAH por años de servicio a la institución y al pueblo de Chiapas.