90 mil personas acompañan a Sheinbaum

Ante un aproximado de 90 mil personas reunidas en el estadio Víctor Manuel Reyna, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió su Segundo Informe de Gobierno en territorio chiapaneco, denominado “Honestidad y Resultados”, donde brindó avances en diversos rubros como educación, economía, salud, infraestructura y apoyo para el campo.

“No llego sola, llegamos todas”, recordó la jefa de Estado al inicio de su mensaje al pueblo chiapaneco, una frase que marcó su llegada a la presidencia y que recalcó tras un breve repaso a los movimientos más importantes de México desde la Independencia hasta la actualidad, para no olvidar el papel femenino dentro de la historia del país.

Esta gira por el sur del país forma parte de su recorrido por los 32 estados de la República; se prevé que durante el fin de semana alcance 18 entidades cubiertas y que para el 27 de septiembre haya culminado su recorrido por todo el país.

Aumento del salario mínimo

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo destacó que el salario mínimo del 2018 al 2026 pasó de dos mil 800 pesos mensuales a más de nueve mil 500 pesos, un incremento del 154 por ciento, y negó que exista una inflación tal como se avizoraba.

Dentro de este mismo rubro, reveló que el país alcanzó un récord histórico en inversión extranjera directa, lo que ha propiciado que el peso se mantenga sólido frente a otros países.

Celebró que México es el segundo país con la tasa de desempleo más baja de todos los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Programas del Bienestar

“Solo en México, al cumplir 65 años, por Constitución hay un programa de bienestar: pensión para adultos mayores”, dijo la presidenta, quien aseguró que esto es un reconocimiento a la labor que las personas han hecho a lo largo de su vida.

Para las personas que poseen alguna discapacidad, aseguró que se les ha otorgado un apoyo, así como a los jóvenes que cursan la preparatoria pública, para los Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida.

Becas en educación

Sheinbaum Pardo aseguró que en Chiapas todos los estudiantes de secundarias públicas tienen la beca Rita Cetina y reveló que, a partir de este año, todas las madres y padres de familia de nivel primaria recibieron un recurso para uniformes y útiles escolares.

Negó que las becas sean un regalo; más bien las calificó como “una manera de decir a las familias que es un apoyo para la educación de sus hijos, para que no tengan problemas de ir a la escuela”.

Sector Salud

Programa de salud casa por casa: profesionales de la salud visitan los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad. En Chiapas, cerca de medio millón de adultos reciben pensión.

Adelantó que en próximos días estará disponible en la entidad la beca “Gertrudis Bocanegra”, correspondiente a alumnos de universidades públicas, para que puedan continuar con sus estudios y aminorar la deserción escolar.

En la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” de Comitán, dijo, se está ampliando y próximamente contará con una facultad de Medicina.

Infraestructura y vivienda

Sobre las obras con relevancia en la entidad, dijo que se lleva a cabo el Tren Maya de carga para poder suministrar mercancías a precios bajos, principalmente en los estados donde circula. Sobre el Tren Interoceánico, dijo que se encuentra en un 94 por ciento de avance.

La presidenta aprovechó para agradecer a las comunidades donde se lleva a cabo la carretera Palenque-Ocosingo, obra insignia de la actual administración.

También destacó la construcción del puente Rizo de Oro en La Concordia, la ejecución de los Polos del Bienestar y la modernización del Puerto Chiapas.

Sobre el desarrollo de viviendas, anunció que para Chiapas se tiene proyectada la construcción de 70 mil 500 viviendas para personas que ganen menos de dos salarios mínimos.

Salud y apoyo para el campo

Para el rubro de salud, anunció una inversión histórica que contempla la construcción de tres hospitales del IMSS Bienestar en San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Palenque.

Antes de que termine el año se prevé la rehabilitación de mil 300 consultorios para la atención de las diferentes comunidades de Chiapas.

En su mensaje final, Sheinbaum Pardo incluyó al sector agrícola; dijo que el gobierno federal y estatal van a apoyar a los productores afectados por la sequía en Chiapas, asegurando que no se va a abandonar al pueblo y menos en una situación crítica.

Sasil de León acompaña a la presidenta

Vengo a ratificar lo que Chiapas y México ya saben: las mujeres sabemos gobernar dijo la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, quien fue acompañada por la senadora Sasil de León a la réplica de su Segundo Informe de Gobierno en tierras chiapanecas.

Este acto realizado desde el estadio Víctor Manuel Reyna sirvió para que el pueblo de Chiapas ratificara su respaldo a la presidenta que ofreció una reflexión histórica de la consolidación de la gran transformación en favor del pueblo.

Así la senadora Sasil de León reconoció la transformación profunda que vive México, tras largos años de abandono provocado por el modelo neoliberal.

Chiapas y México transitan, dijo Sasil de León por un momento de transformación profunda, con récord de inversión, estabilidad del peso y baja en la tasa de desempleo.

Recordó que durante el informe, la presidenta destacó también los diversos programas sociales, la inversión en carreteras y salud, todas acciones encabezadas por un Gabinete fortalecido que todos los días, demuestra que es tiempo de las mujeres.

Finalmente la senadora destacó la nueva pensión de Bienestar que beneficiará y reconocerá a las mujeres que han construida la patria y celebró que: es tiempo de las mujeres.