A 10 años, la alerta de género sigue fallando

A casi diez años de que se declaró la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, los resultados siguen siendo nulos y la situación para las mujeres en el estado no ha mejorado, advirtió Pilar Zenteno Maza, presidenta Estatal de 50+1 juvenil.

Zenteno Maza subrayó que la alerta no está funcionando porque no se realizan las acciones que de ella derivarían. “Nos siguen matando”, expresó. Recientemente en la capital se montó un altar simbólico en memoria de las víctimas de feminicidio.

La activista detalló qué solo en marzo de 2026 se registraron seis feminicidios, lo que representa prácticamente la mitad de los 13 casos contabilizados en lo que va del año. De estas víctimas, tres eran menores de edad.

A pesar de que la alerta de género cumple una década en Chiapas, con siete municipios declarados y recomendaciones específicas para la zona Altos, Zenteno Maza consideró preocupante que no se vean avances.

Señaló que el Soconusco, en particular Tuxtla Chico, se ha convertido en una zona roja por la violencia contra las mujeres, y que incluso Tuxtla Gutiérrez, pese a estar dentro de los municipios con alerta, sigue registrando muchos delitos.

La presidenta estatal de 50+1 juvenil hizo un llamado a las autoridades para que actúen para que se refuercen las acciones en materia de prevención, antes de que los delitos se consumen, asimismo un llamado a las mujeres para denunciar cualquier acto de violencia que vivan.

Exhortó a la sociedad civil a organizarse, sumarse a las exigencias de justicia y acompañar a las madres que son víctimas indirectas de estos hechos. “Estamos muy a tiempo de que las autoridades rectifiquen”, concluyó.