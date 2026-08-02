A 51 años de su muerte, OCEZ recuerda a líder

A 51 años del natalicio de Bartolomé Martínez Villatoro, quien fue asesinado el 1.º de agosto de 1975, la comunidad tsotsil Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo recordó a su entonces comisionado, señalando que “ni las amenazas ni las intimidaciones, ni la muerte misma pudieron apagar el espíritu de lucha”.

Así lo expresaron a través de un comunicado, en el que relataron que aquel 1.º de agosto Bartolomé Martínez Villatoro se dirigía, junto a su chofer José Guadalupe Vázquez Gómez, a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, a una entrevista con autoridades del Instituto Nacional Indigenista (INI).

Emboscada

Sin embargo, indican, fue asesinado en una emboscada orquestada por los caciques de la región Carmen Orantes Alegría y Augusto Castellanos Hernández, en contubernio con los tres niveles de gobierno.

“Bartolomé Martínez Villatoro fue uno de los líderes más importantes y el más reconocido. Eligió su destino el día que decidió encabezar la lucha de ‘Los Totikes’ de Venustiano Carranza”, señalaron en el comunicado.

“En la pared del altar de la Casa del Pueblo se ven muchas fotografías de nuestros compañeros caídos por la lucha de las tierras, desde 1966 a la fecha, porque la justicia nunca llega”.

Presente

Reiteraron que en el presente, la lucha de comuneros continúa, señalando al grupo Alianza San Bartolomé de Los Llanos “como principal instrumento de choque que han utilizado desde hace muchos años los gobiernos de diferentes partidos, para intimidar a nuestros compañeros comuneros en sus trabajaderos”.

Al respecto, mencionaron los destrozos de cinco mil metros de alambrado, quema de pastizales y robo de ganado vacuno que sufrieron los días 11 y 20 de julio en el predio denominado “Jech-jobel”.

Por lo mismo, exigieron un alto al hostigamiento por parte de grupo del Paraíso del Grijalva, “mediante las incursiones armadas que realizan estos invasores dentro de nuestras tierras comunales, que podrían derivar en una nueva emboscada”.