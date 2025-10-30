A contracorriente, economía de Chiapas crece

En un contexto de estancamiento a nivel nacional, la economía de Chiapas mostró un desempeño positivo durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con los datos más recientes del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La actividad económica del país en su conjunto, registró una variación anual de 0.0 %, Chiapas logró un crecimiento del 2.6 % en comparación con el mismo periodo de 2024, ubicándose entre los diez estados con mayor crecimiento anual y por encima de la media nacional.

El reporte, con cifras ajustadas por estacionalidad, también revela que en comparación con el trimestre inmediato anterior (enero-marzo de 2025), la economía chiapaneca tuvo un avance del 0.8 %.

Sectores

Un análisis por sectores económicos muestra un panorama mixto para la entidad. El motor del crecimiento durante este periodo fueron las actividades secundarias –que incluyen la industria manufacturera, construcción y generación de electricidad–, las cuales crecieron a una tasa anual del 3.2 %.