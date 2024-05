A cuidarse de las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas que se están presentando en el estado, las autoridades piden tomar en consideración recomendaciones para reducir los riesgos que afecten la salud de las personas.

Autoridades

La Secretaría de Protección Civil Municipal emitió una serie de medidas ante el inicio de la segunda ola de calor, misma que ingresó a territorio mexicano el 3 de mayo.

Estiman que este fenómeno pueda durar 10 días, esto de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo tanto, es importante que la población tome en cuenta las recomendaciones de las autoridades.

Entre ellas destaca el no hacer ejercicio a nivel arduo desde 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es cuando el sol está en su punto máximo. Esto puede provocar una descompensación, síntomas de golpe de calor o un desvanecimiento.

Asimismo se pueden registrar quemaduras en la piel, por lo que es recomendable usar bloqueador solar, de acuerdo con la edad y el tipo de piel.

En el caso de las personas que tienen un trabajo que los obliga a pasar varias horas bajo el sol, es importante usar sombrero o gorra, ropa holgada y clara para evitar daños.

Atenciones

Dijo que en los últimos días se ha atendido a tres personas, las cuales se relacionan de manera indirecta con las altas temperaturas, pues algunas de ellas no desayunaron o no tomaron el medicamento que debían hacerlo de costumbre; a esto se suma a las altas temperaturas, generó el desvanecimiento. La dependencia reconoció que en su caso no se han dado atenciones por deshidratación a las personas, pero la cifra puede ser distinta, ya que existen instituciones como la Cruz Roja Mexicana, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas o Protección Civil del Estado.

Se estima que la ola de calor concluya en unos seis días más, pero se puede extender dependiendo de la situación del clima y los pronósticos que dé a conocer la Conagua.