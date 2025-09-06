A ganaderos les bajan precio de la leche

La producción lechera ya no es un buen negocio, sobre todo porque en la temporada de lluvias los dueños de queserías le bajaron hasta seis pesos el litro, afirmó el presidente de la Ganadera Ejidal, Juan Vázquez Noriega, quien expuso que la situación representa un fuerte golpe para su economía.

Municipio ganadero

Vázquez Noriega reconoció que el municipio de Tonalá es altamente ganadero ya que en todos los ejidos que lo conforman hay cientos de productores que durante la presente temporada optan por desperdiciar la leche en vez de venderla a bajo costo.

Aunque ciertamente en la temporada de lluvias logran mejorar la producción de lácteos debido a que permite que el zacate crezca más rápido, de nada les sirve porque los compradores reducen el costo a más de la mitad.

Descontento

En ese sentido, manifestaron su total descontento con los dueños de las queserías porque se aprovechan de la ocasión: mientras que al productor le bajan ellos comercializan el queso a altos costos, sobre todo si lo exportan a estados como Veracruz, Puebla y Monterrey.

Señaló que en Tonalá existen al menos diez mil productores de distribuidos principalmente en ejidos como Ignacio Ramírez, Juan Sabines, Union y Progreso, Piedritas, Altamira, La Polka, Paredon, San Andrés, Ocotal, El Terrero, Bolsa del Arado, Mojarras, Ototal y El Vergel.