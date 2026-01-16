A más taxis, más precariedad, señalan choferes

Hace décadas, ser taxista en San Cristóbal era redituable. Los más veteranos recuerdan hacer viajes a Palenque u Ocosingo con bastante frecuencia. Sin embargo, la situación se ha precarizado. Ricardo Rodríguez, taxista con mas de 20 años de experiencia, comenta que el día de la entrevista, desde las cinco de la mañana y hasta las dos de la tarde, sólo llevaba seis viajes. “Eso no alcanza ni para la gasolina”, dice.

Ricardo Rodríguez es presidente de una organización que agrupa a 80 socios que trabajan a lado de dos tiendas de supermercado, quienes les proveen de usuarios a cambio de pagar un impuesto. A lo largo de los 23 años de existencia de la asociación menciona que en el ámbito de los taxis han cambiado cosas para bien y para mal.

Sobrepoblación de taxis

Para bien porque, indica, la ciudadanía tiene mayor oferta. Hace años, recuerda, solo había un par de rutas de colectivos en San Cristóbal, por lo que la gente usaba más taxi. Sin embargo, esta oferta terminó en una sobrepoblación de vehículos en la ciudad.

Recientemente se aprobaron 310 concesiones y, después, otras 216. En total, 526 que se suman a las 1,137 concesiones ya existentes. Es decir que en San Cristóbal circulan más de mil 600 taxis.

Ricardo Rodríguez siempre se opuso a que se dieran más concesiones y así se lo hizo saber a Aquiles Espinosa, ex secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas. La solución, piensa Ricardo, era la regularización. Porque más del 50 % de las concesiones ya no están a cargo del dueño, sino de terceras personas, esto, explica, porque o se heredó o se vendió. Por lo mismo, muchas personas que llevan años manejando un taxi aparecen como si no tuvieran concesión y pidieron una.

En su momento, indica el líder transportista, en San Cristóbal existían 10 mil solicitudes de concesiones, lo que, señala, también dio paso al empoderamiento de varios líderes de transportistas. “Porque cuando uno iba con su solicitud, en la Secretaria te decían que debías afiliarte a un líder” y para entrar a una asociación, el líder cobraba lo que quería.

En San Cristóbal, Ricardo Rodríguez es el único que ha alzado la voz por esta situación. Él explica que nadie más habla porque, aunque ya no salga redituable ser taxista, el tener una concesión ya es un patrimonio que se puede heredar o vender. Tiene registro que las concesiones se venden entre 250 y 300 mil pesos.

El líder de taxistas informa que ha metido documentos a la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) porque muchas personas a quienes se les dio concesión jamás han trabajado en el taxi.

Medidas ante la competencia

La competencia ya no es solo entre taxistas, pues Ricardo Rodríguez tiene entendido que próximamente se aprobarán 800 concesiones para colectivos. Ante este panorama su asociación ha tenido que buscar nuevas formas para llegar a la ciudadanía, como mayor publicidad en redes y la creación de una aplicación que replica el esquema Uber o Didi pero con taxis locales.