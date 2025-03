A nueve años no se alcanza la justicia

Protesta para exigir justicia por Cáceres. Cortesía

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) consideró aún no se ha alcanzado la justicia plena y aún persiste la impunidad para los autores intelectuales del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres; esto a nueve de lo ocurrido.

“El cariño, la solidaridad es algo vital. Eso es algo que a mí me ha hecho caminar. Y la esperanza, porque yo creo que nosotras sí no podemos renunciar a eso, por más muerte, violencia y agresión que vivamos, no podemos despegarnos de la esperanza”, rescató la Iniciativa de una declaración hecha por Cáceres.

Labor

Por tanto, la organización recordó el vínculo del asesinato de Cáceres con su defensa del Río Gualcarque frente a los intereses extractivistas de la empresa DESA y de quienes lucraban con ello.

La Iniciativa celebró la labor del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) por haber incidido en la instalación oficial de un Grupo Interdisciplinario de personas Expertas Independientes (GIEI) cuya labor es investigar la autoría intelectual del crimen y el impacto de este sobre las comunidades lencas y proponer un plan de reparación integral.

Instalación

Andrea Pochak, relatora para Honduras de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, consideró un paso crucial la creación del GIEI, esto porque ahora más que nunca, las autoridades de Honduras deben asegurar la cooperación total para que el Grupo trabaje con plena independencia, acceso irrestricto a la información y las garantías necesarias para sus investigaciones.

“Aunque hemos avanzado, el asesinato de Berta Cáceres sigue sin esclarecerse completamente. Aún hay responsabilidades por definir, sobre todo las autorías intelectuales del crimen y delitos relacionados”, dijo.

También, Pochak habló sobre el enfoque del GIEI por cerrar todas las líneas de investigación, asegurando que no quede ni un cabo suelto, por lo que su labor es fundamental para fortalecer la justicia y alcanzar a los actores más poderosos de la cadena criminal.

“Como relatora de país para Honduras quiero reafirmar el firme compromiso de la Comisión Interamericana, de continuar acompañando este proceso, siempre desde el respeto absoluto a la independencia del GIEI, pero con la clara intención de fortalecer su labor”, expresó.

El grupo se encuentra integrado por Roxxana Marie Altholz (Estados Unidos), directora de la Clínica de Derechos Humanos de Berkeley Law; Pedro Martín Biscay (Argentina), abogado y fundador de Biscay Despacho Legal y Ricardo Aníbal Guzmán Loyo (Guatemala), abogado de Justicia Penal y Ciencias Forenses.