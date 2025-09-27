A once años de Ayotzinapa, exigen justicia: maestros

Al cumplirse el 11 aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, maestros de las Secciones VII y 40 del SNTE-CNTE, realizaron una marcha en Tapachula, en la que nuevamente exigieron justicia y castigo para los responsables de esos hechos.

El secretario de la región Costa Grande del organismo sindical, Gabriel Díaz Ordóñez, lamentó que hasta el momento no existan resultados de las investigaciones que permitan ubicar a los 43 normalistas.

Marcha

Cientos de maestros partieron del Internado Número 11 hacia el parque central Miguel Hidalgo, en donde ratificaron que no dejarán de luchar hasta que se castigue a los responsables.

Pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que no se abandonen las investigaciones, por el contrario, se profundicen hasta dar con el paradero de los estudiantes.

Por otra parte, también plantearon la reinstalación de la mesa tripartita con carácter resolutivo que atienda la problemática del magisterio; la abrogación de la Ley del Issste 2007 y de la reforma educativa.