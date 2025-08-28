A seis días del accidente, Maricela sigue sin justicia

Tras seis días del accidente en el que un volteo aplastó las piernas de Maricela Gómez López de 19 años de edad en el municipio de San Cristóbal, familiares denunciaron que nadie se ha hecho responsable de los daños y la vida de la afectada sigue en peligro.

La joven estuvo internada durante cuatro días en el Hospital de Las Culturas, pero ante la gravedad de las lesiones tuvo que ser trasladada a la capital para ser atendida en el Hospital Gómez Maza.

Laurio Rodríguez, asesor jurídico de la familia Gómez, explicó que no han recibido ningún tipo de apoyo de manera oficial, ni los responsables del accidente se han hecho cargo de la reparación de los daños, “únicamente la presidenta se acercó para dar un donativo particular”, explicó.

También dijo que se tiene que ver toda la indemnización que debe recibir conforme a derecho, debido a que ella ya no va a poder caminar ni va a poder hacer su vida normal.

Incertidumbre

El asesor explicó que desconocen a qué empresas pertenecen las unidades que provocaron el accidente de Maricela, sin embargo lanzó un urgente llamado a fiscalía para que se agilicen estas investigaciones.

Desde el día del accidente todos los gastos médicos han sido cubiertos por familiares y amigos de Maricela, cantidad que asciende a varios miles de pesos.

“Hemos prestado dinero y algunos amigos nos han apoyado, ya no sabemos cómo le vamos a hacer por eso pedimos que el gobernador nos apoye”, pidió Hugo López, esposo de Maricela.

Diagnóstico

Pese a que se había anunciado que tras 11 horas de cirugía se había logrado salvar las piernas de la joven, la familia anunció que Maricela perdió la extremidad izquierda y corre en riesgo de perder la derecha.

Hugo López, dijo que los médicos están haciendo todo lo posible por estabilizar la salud de su esposa (Maricela), sin embargo, lo que le han dicho es que su vida está en peligro.

“Mi esposa Maricela va a quedar así toda la vida, va a quedar incapacitada, ya no se puede hacer nada y nadie se ha hecho responsable”, expresó con enojo Hugo López.

La familia ha solicitado a las autoridades que sean apoyados, aseguraron que son una familia con necesidades y apenas les alcanza para vivir al día.