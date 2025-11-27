A un año de gobierno, ERA entregará “buenas cuentas”

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dijo que al corte de un año de su administración tiene buenas cuentas que entregar en áreas de seguridad, educación, medio ambiente y construcción del tejido social.

Explicó que la educación, alfabetización, proyectos ambientales y particularmente la búsqueda de paz, son acciones que representan un reto institucional permanente.

Panorama

Es el mismo caso de la restitución del tejido social en diversos rincones de Chiapas, donde ahora se tiene un buen vivir, y eso es un dato que se siente en la gente y lo miden las estadísticas.

Esto fortalece la visión de Gobierno para poder tener acciones de desarrollo, pues no se puede aspirar a crecer como estado, desde la pobreza e inseguridad, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez, en el contexto de un decreto medioambiental.

Finalmente, señaló que en breve entregará su Primer Informe de Gobierno donde “tiene buenas cuentas que entregar al pueblo de Chiapas”

Contexto

La primera semana de diciembre el mandatario estatal habrá de ofrecer su Primer Informe de Gobierno ante el Poder Legislativo Estatal.

En un documento habrá de informar del estado que guarda la administración pública, que ha sido en general aprobada por la ciudadanía, destacando la mejora en las áreas de Seguridad.

Proyectos

En su gestión, Ramírez Aguilar ha priorizado proyectos estratégicos como la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo, el fortalecimiento de la infraestructura educativa; ha reiterado su compromiso con la paz y la seguridad, promoviendo una política de cero impunidad y fortaleciendo la coordinación con autoridades federales.

El gobernador ha destacado su disposición para el diálogo con actores sociales, incluyendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reconociendo su labor en la visibilización de las comunidades marginadas y expresando su deseo de construir la paz.